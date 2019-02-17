الشقراء ذات السروال القصير وراء حجب التلفزيون الإيراني لمباراة بايرن

نُشر بتاريخ :  2019-02-17 - 17:35
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

ذكرت مجلة “شبيغل” في عددها يوم أمس السبت أن التلفزيون الرسمي الإيراني ألغى فقرة من برنامجه مساء الجمعة والتي كانت مخصصة لنقل المباراة الدوري الالماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ بين بايرن ميونيخ وأغسبورغ. والسبب كان هوية حكم المباراة، حيث قامت السيدة بيبيان شتاينهاوز كامرأة بتحكيم المباراة، حسب ما نشرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت.

وحسب التعليمات الدينية المتشددة المتبعة في إيران، فلا يجوز للتلفزيون الرسمي بث صور لنساء بملابس تخالف التعليمات الدينية، حسب الفهم الإيراني الرسمي.

ومن بين التعليمات المتشددة منع بث صور نساء بسراويل قصيرة كالتي لبستها السيدة بيبيان شتاينهاوز كحكم مباراة تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

المئات يطالبون بالحرية ل”معتقلي حراك الريف ” بشوارع بروكسيل

تظاهر المئات من الاشخاص اليوم السبت 16 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بإطلاق …