تفاصيل جريمة قتل ابن رئيس جماعة سابق داخل عمارة بفاس

نُشر بتاريخ :  2019-02-17 - 17:00
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محياوي ع الكريم ـ هبة بريس

تم العثور ظهر اليوم الأحد 17 فبراير الجاري، على جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة،  تعرض لجريمة قتل داخل شقة بعمارة مجاورة لفندق وسط مدينة فاس، بعدما تم اختطافه و احتجازه و المطالبة بفدية من عائلته.

الهالك ينحدر من جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس من عائلة ميسورة سبق  لوالده أن قاد تسيير جماعة أولاد الطيب سابقا ، و قد جرى استدراجه منذ أمس السبت للعمارة المدكورة في قضية بيع و شراء  DVD تمت بينه و بين العصابة عن طرق AVITO  .

هذا وقد حلت على الفور عناصر الشرطة القضائية و العلمية الى عين المكان للقيام بالمتعين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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