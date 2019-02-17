مراكش.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الأحد، من توقيف شخص من مواليد 1987، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت التي وقعت أمس بمستودع لمواد البناء بمنطقة المحاميد بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى مشاركة الضحية المشتبه فيه في تناول الخمور والمخدرات في مسرح الجريمة، قبل أن ينشب بينهما خلاف بسبب محاولة الضحية تعريض غريمة لاعتداء جنسي، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة حجر، تسبب في وفاته على الفور، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة لمصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

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