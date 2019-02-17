مسيرة في بروكسيل تلبية لنداء ناصر الزفزافي ومعتقلي حراك الريف

هبة بريس ـ الرباط

حجّ المئات من الريفين المتواجدين بالديار الاوربية الى العاصمة البلجيكية بروكسيل تلبية لنداء ناصر الزفزافي ومعتقلي حراك الريف للتظاهر تكريما للمرأة الريفية ومن أجل المعتقلين.

وقدرت مصادر صحفية بلجيكية اعداد المشاركين في المسيرة بين 10 الاف و15 الف مشارك، رفعوا شعارات تطالب باطلاق سراح المعتقلين، وشعارات تحيّي المرأة الريفية، وتثمن مشاركتها الوازنة في الحراك رغم كل المثبطات.

ورفع المتظاهرون شعارات قوية من قبيل “عاش الريف عاش عاش.. المغاربة ماشي أوباش”، “الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل”، حاملين لافتات كُتب عليها “كلنا الزفزافي”، فضلا عن حملهم أعلام وصور باقي المعتقلين المدانين بعقوبات سجنية متفاوتة من قبل استئنافية الدار البيضاء، فيما كان لافتا للنظر مشاركة عدد كبير من النساء وإلقاء بعضهن كلمات بالمناسبة.

وشارك في المسيرة والدي ناصر الزفزافي الذي تزامن وجودهما في اوربا مع موعد اجراء والدة ناصر لعملية جراحية معقدة على عمدوها الفقري.

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