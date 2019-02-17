طانطان : ترحيل البريطانية ” المشردة” الى الدار البيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس
إستكملت السلطات الامنية بتعليمات النيابة العامة لدى إبتدائية طانطان، يوم أمس السبت 16 فبراير الجاري، كافة الاجراءات القانونية، من أجل ترحيل مواطنة أجنبية من جنسية ” بريطانية” كانت تعيش حياة التشرد بشوارع مدينة طانطان.
هذا وبعد نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله مواطنة بريطانية في الاربعينيات من عمرها، تعيش التشرد بمدينة طانطان، تدخلت بشكل متوازي التمثيلية الدبلوماسية لدولة بريطانيا بالرباط مع السلطات المحلية بطانطان، من أجل حماية المواطنة من ” التشرد” وبعدها ترحيلها الى الدار البيضاء مساء اليوم الاحد 17 فبراير الجاري، بهدف ترحيلها الى بلادها بعد ذلك.
ولازالت المعلومات غير متوفرة حول سبب دخول المواطنة البريطانية حالة ” التشرد” لعدة أشهر بمدينة طانطان، في حين ان مصادر كشفت للجريدة ان ” المشردة” البريطانية، كانت تهم بمغادرة طانطان في اتجاه مدينة دكار السينغالية.
Inox
في 13:26
سبب من أسباب الهبة لدولة لحاملي الجنسية البريطانية، فرد واحد تتحرّك من أجله الدولة بأكملها لردّ الإعتبار لمواطنيها، أما مسؤولي الدول المخنثين فلا بستحْيون إرسال مواطناتهم للعمل في حقول الدعارة لدول في نفس المستوى الإقتصادي ويُغْدقون بالأموال الطائلة للأجانب : مغنّون، رياضيون، ضيوف رسميون …