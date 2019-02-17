طانطان : ترحيل البريطانية ” المشردة” الى الدار البيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستكملت السلطات الامنية بتعليمات النيابة العامة لدى إبتدائية طانطان، يوم أمس السبت 16 فبراير الجاري، كافة الاجراءات القانونية، من أجل ترحيل مواطنة أجنبية من جنسية ” بريطانية” كانت تعيش حياة التشرد بشوارع مدينة طانطان.

هذا وبعد نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله مواطنة بريطانية في الاربعينيات من عمرها، تعيش التشرد بمدينة طانطان، تدخلت بشكل متوازي التمثيلية الدبلوماسية لدولة بريطانيا بالرباط مع السلطات المحلية بطانطان، من أجل حماية المواطنة من ” التشرد” وبعدها ترحيلها الى الدار البيضاء مساء اليوم الاحد 17 فبراير الجاري، بهدف ترحيلها الى بلادها بعد ذلك.

ولازالت المعلومات غير متوفرة حول سبب دخول المواطنة البريطانية حالة ” التشرد” لعدة أشهر بمدينة طانطان، في حين ان مصادر كشفت للجريدة ان ” المشردة” البريطانية، كانت تهم بمغادرة طانطان في اتجاه مدينة دكار السينغالية.

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