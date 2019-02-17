“الجزيرة” تقرصن فيديو لـ “هبة بريس” وتبثر منه شعار الموقع

هبة بريس ـ الرباط
في خطوة غير مسبوقة ،عملت قناة الجزيرة على ممارسة ظاهرة القرصنة الإلكترونية في صورة تجسد ” الانحراف الصحفي ” الذي دأبت على تجسيده في كل مرة وحين .
“الجزيرة ” اختارت ان تتطرق الى موضوع تبرع سيدة مغربية بـأكثر من مليار سنتيم مستعينة بفيديو حصري للجريدة دون الاشارة الى ذلك او نسب الفيديو لقناة الموقع .
ومن ادبيات التعامل مع اعمال الغير اعلاميا ـ كما هو معروف ـ الاشارة الى المصدر او الاستعانة بأخد الاذن وهو الامر الذي تجنبته ” الجزيرة ” في محاولة منها لنسب العمل اليها كسبق صحفي .
والغريب في الامر ان ذات المنبر الاعلامي كثيرا ما تحدث عن ” السرقة الصحفية ” و “القرصنة الالكترونية ” والتحدث باسهاب عن القوانين المنظمة للمهنة لترتكب في اخر المطاف ذات القناة نفس الفعل وبحرفية ” منبوذة “.
ولأجل ضمانها السبق انفردت ” الجزيرة ” ببثر ” لوغو ” هبة بريس من الفيديو الامر الذي يعطي الانطباع ان حديثها عن المهنية يبقى مجرد كلام تأتث به القناة المشهد في الوقت الذي تعمل هي على انتهاك “حقوق الغير”