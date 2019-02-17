“الجزيرة” تقرصن فيديو لـ “هبة بريس” وتبثر منه شعار الموقع

هبة بريس ـ الرباط

في خطوة غير مسبوقة ،عملت قناة الجزيرة على ممارسة ظاهرة القرصنة الإلكترونية في صورة تجسد ” الانحراف الصحفي ” الذي دأبت على تجسيده في كل مرة وحين .

“الجزيرة ” اختارت ان تتطرق الى موضوع تبرع سيدة مغربية بـأكثر من مليار سنتيم مستعينة بفيديو حصري للجريدة دون الاشارة الى ذلك او نسب الفيديو لقناة الموقع .

ومن ادبيات التعامل مع اعمال الغير اعلاميا ـ كما هو معروف ـ الاشارة الى المصدر او الاستعانة بأخد الاذن وهو الامر الذي تجنبته ” الجزيرة ” في محاولة منها لنسب العمل اليها كسبق صحفي .

والغريب في الامر ان ذات المنبر الاعلامي كثيرا ما تحدث عن ” السرقة الصحفية ” و “القرصنة الالكترونية ” والتحدث باسهاب عن القوانين المنظمة للمهنة لترتكب في اخر المطاف ذات القناة نفس الفعل وبحرفية ” منبوذة “.

ولأجل ضمانها السبق انفردت ” الجزيرة ” ببثر ” لوغو ” هبة بريس من الفيديو الامر الذي يعطي الانطباع ان حديثها عن المهنية يبقى مجرد كلام تأتث به القناة المشهد في الوقت الذي تعمل هي على انتهاك “حقوق الغير”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0