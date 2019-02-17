نجاة 4 نساء في حادثة سير بين مكناس وإفران

ع محياوي – هبة بريس

حادثة سير وصفت بالخطيرة هي التي عرفها مركز الحاج قدور نفود إقليم مكناس على مستوى الطريق الإقليمية رقم 7058 الرابطة بين مدينتي مكناس وإفران، يوم أمس السبت 16 فبراير الجاري، حيث انقلبت سيارة من النوع الخفيف وعلى متنها 4 نساء.

الحادث وبحسب مصادر ” هبة بريس “، وقع بمنعرج خطير بسبب خلاف في السياقة بين السيارة من النوع الخفيف المنقلبة وشاحنة كانت تسير في نفس الاتجاه، ما جعل سائقة السيارة تفقد التحكم في السيطرة عليها ما أدى الى انقلابها ولم تسفر الحادثة عن أي وفايات .

وفور علمهم بالحادث حضرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بوفكران إلى عين المكان للقيام بالمتعين .

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