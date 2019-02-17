تارودانت: افتتاح المهرجان الدولي للقفز بالمظلات في نسخته العاشرة

محمد ضباش ـ هبة بريس

أعطيت، صباح أمس السبت 16 فبراير 2019، انطلاقة فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للقفز بالمظلات، المنظم بالنادي الملكي للطيران تارودانت، بمشاركة وفود كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا وبلجيكا والبلد المنظم المغرب.

وتهدف هذه التظاهرة الرياضية الدولية، التي ترأس فعاليات افتتاحها عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، مرفوقا بعدة فعاليات منتخبة وإدارية وعسكرية ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إلى فسح المجال لممارسي هذه الرياضة المتميزة لإبراز مؤهلاتهم وصقل مواهبهم في مجال الرياضات الجوية وخصوصا الطيران بالمحرك والطيران بالمنطاد والطيران الحر والقفز بالمظلات، وكذا توسيع قاعدة الممارسين عبر تشجيع الشباب على الانخراط وتطوير قدراته، وتقريب هذه الرياضة إلى مختلف الفئات المجتمعية، بالإضافة إلى خلق دينامية اقتصادية بالمنطقة والتعريف بالمؤهلات السياحية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها تارودانت العالمة المجاهدة.

هذا وتقام أطوار هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف النادي الملكي للطيران تارودانت بشراكة مع عمالة الإقليم ومجلسه الإقليمي والجماعة الترابية لتارودانت والجماعة الترابية سيدي دحمان والمكتب الوطني للمطارات، (تقام) بمطار تارودانت الكائن بالجماعة الترابية سيدي دحمان، والذي سبق أن استضاف مجموعة من التظاهرات الرياضية من هذا النوع، كان أبرزها منافسات البطولة الإفريقية الأولى والبطولة العربية الخامسة للقفز بالمظلات في الفترة الممتدة ما بين 27 فبراير و 8 مارس 2014.

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