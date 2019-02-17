انباء عن سقوط عمارة سكنية من 3 طوابق بالفقيه بن صالح ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

اوردت مصادر متطابقة ان منزلا يتكون من 3 طوابق سقط قبل قليل من صباح اليوم الأحد بالفقيه بن صالح ، وسط صدمة وذهول المواطنين الذين التقطت عدسة بعضهم هذه اللحظات المباشرة لانهيار العمارة السكنية.حيث تم تداول فيديو لحظة الانهيار على نطاق واسع.

وقالت ذات المصادر ان هذه العمارة قد تعرضت لشقوق خطيرة قبل ثلاثة أيام بسبب أشغال البناء المجاورة والحفر في اسفله ، حيث طوقت حينها السلطات المحلية المكان ، وطلبت من جميع السكان الابتعاد عن المنزل واخلاءه مخافة سقوطه في أي لحظة.وهذا ما وقع اليوم الأحد.

ولا يعرف ان كان الحادث يتعلق بسقوط منزل فعلا ام عملية هدمة مقننة قانونا في غياب اي بلاغ رسمي من الجهات المعنية

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