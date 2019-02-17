وجدة : حريق بمولد كهربائي تابع لأحد الفضاءات التجارية الكبر

هبة بريس ـ وجدة

اندلع حريق صباح اليوم الأحد 17 فبراير الجاري بأحد المولدات الكهربائية التي تمد الفضاء التجاري أسواق السلام بالكهرباء .

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالمولد الكهربائي اندلع به تماس كهربائي حوالي الساعة 10 صباحا حيث خلق نوع من الهلع في صفوف المستخدمين والعمال مما جعلهم يخرجون من الفضاء التجاري ،وحلت مصالح الوقاية المدنية ومصالح الشرطة ومصالح المكتب الوطني الكهرباء حيث تم تطويق الحريق وإطفائه في وقت وجيز.

كما سجلت حسب المصدر ذاته حالة إختناق واحدة في صفوف مستخدمة تم نقلها للمستشفى .

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