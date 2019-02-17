العثماني : البيجيدي سيقاوم كل من يسيء للوطن و “هادشي رضعناه وحنا صغار”

هبة بريس ـ الرباط

اوضح سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ان حزبه “سيقاوم كل ما يسيء أو من يسيء إلى الوطن في أمنه واستقراره ووحدته، بأفق وطني مع مختلف الهيئات السياسية”

وتابع العثماني، في كلمته خلال الدورة العادية للجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، عشية امس السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، “هادشي رضعناه وحنا صغار”، مضيفا نحن نعتز بكوننا ننتمي لهذا الوطن، ونقوم بدورنا بما يملي علينا واجبنا في الدفاع عنه في هذه اللحظة من تاريخ المغرب.

“من حقنا ومن حق المغاربة جميعا”، يردف العثماني، الاعتزاز بوطننا والافتخار به، لأنه شامة بين الأمم، مذكرا في هذا الصدد، بحكمة جلالة الملك في فترة الربيع العربي، حيث في الوقت الذي زلت فيه أقدام ووقعت مصائب في أمم وشعوب ودول أخرى، مرت بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، وبتكاثف الجميع وراءه بذاك المنعرج بسلام رافعة رأسها، قائلا “خاصنا نفتاخروا بهادشي”.

ونبه العثمانيي ـ حس الموقع الرسمي للحزب ـ إلى أنه وقعت أمور كبيرة جدا في وطننا، كان يحلم بها عموم المغاربة، منذ 15 سنة فقط، لكن اليوم أصبحت وقعا، مذكرا في هذا السياق بمصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة قوانين تهم الأراضي السلالية التي وصفها ب”الإنجاز المهم”، ومنها الظهير المتعلق بالوصاية على الأراضي السلالية الذي صدر في أبريل 1919، قائلا “بعد قرن من الزمان قمنا بتعديله ومراجعته وإصلاحه، وستحال مشاريع القوانين هذه على البرلمان”.

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