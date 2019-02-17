مقتل أربعة رهائن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

هبة بريس ـ وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم خلال عملية احتجاز للرهائن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية ونقلت قناة “فوكس 8” التلفزيونية عن الشرطة أنه تم اعتقال الجاني.

وأضافت القناة أن الحادث وقع في مدينة كلينتون يوم السبت، حيث قام مجهول مسلح باحتجاز عدة رهائن في مبنى سكني لمدة 12 ساعة تقريبا.

وأفادت السلطات المحلية بأن الرهائن أعضاء عائلة واحدة وكانوا في منزلهم لحظة وقوع الجريمة وتمكنت الشرطة من تحرير أطفال الأسرة “قبل ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة”.

وعلى الرغم من اعتقال المجرم، لم يتم بعد تحديد دوافعه ولكن المعلومات الأولية تدل على وجود خلاف بين الجيران، سبق الجريمة.

وتشهد الولايات المتحدة بين الحين والآخر، حوادث استخدام الأسلحة النارية من قبل المواطنين، تسفر غالبا عن وقوع قتلى وجرحى.

وتجري هناك منذ سنوات محاولات لمنع بيع الأسلحة النارية للمواطنين أو فرض قيود شديدة على عمليات بيعها وتداولها، ولكن حتى الآن لم تسفر عن نتيجة ملموسة.

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