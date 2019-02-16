بسبب “ملحق العقود” ..أساتذة التعاقد يرفعون شعار “ماسانيش”

هبة بريس - الرباط

طالبت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” جميع الأساتذة بضرورة مقاطعة توقيع ملحق العقد، وذلك بعدما أصدرت بعض الأكاديميات لمذكرات لتجديد العقود.

وحسب ما جاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة، فقد دعت كافة الأساتذة للامتناع عن توقيع ملحقات العقود، منددة بهذا الإجراء الذي اعتبرته ماكرا، و يخالف جملة وتفصيلا ما جاء في المادة التاسعة في فصلها الثاني التي تقول : “أطر التدريس لا يجوز لهم تجديد عقد التوضيف إلا بعد نيل شهادة التأهيل“.

من جانبها، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) “ملحق العقد” في إطار، ما وصفته ب”مخطط التعاقد المشؤوم” حيث دعا بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم إلى خوض إضراب في التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، كما دعا إلى المشاركة في المسيرة المقررة في الرباط يوم الأربعاء المقبل (20 فبراير).

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1