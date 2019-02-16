صفرو : درك إيموزار كندر يضع حدا لشبكة متخصصة في سرقة السيارات .

نُشر بتاريخ :  2019-02-16 - 22:30
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ع.المحياوي - هبة بريس

 

أفاد مصدر عليم ل ” هبة بريس ” من الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بايموزار كندر اقليم صفرو، أن عناصر الدرك الملكي بايموزار كندر تمكنت بفضل خبرتها وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي، من وضع حد لنشاط شبكة متخصصة في سرقة السيارات.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الدرك الملكي قامت باعتقال 5 أشخاص ضمنهم متزعم الشبكة فيما البحث مازال جاريا لإيقاف باقي العناصر المتبقية ، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

المصدر ذاته قال ، أن تفكيك هذه العصابة، جاء بناء على شكايات تقدم بها عدد من المتضررين للدرك الملكي بذات المدينة ضمنهم رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بايموزار كندر، الذي تعرض لسرقة سيارتين في ظرف سنة  بالقرب من مقر إقامته .

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