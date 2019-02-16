السيد”رشيد فارس” على رأس الكتابة الإقليمية للهجرة عن جهة “ليريدا _ بيرينيو”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

بارتياح كبير تلقت الجالية المغربية المقيمة بمنطقة “ليريدا” الإسبانية خبر تعيين السيد “رشيد فارس” على رأس الكتابة الإقليمية للهجرة بمنطقة ( ليريدا _ بيرينيو) عن الحزب الإشتراكي الكتالاني.

“رشيد فارس” المنحذر من ولاية الدار البيضاء الكبرى وتحديدا “الحي المحمدي”،يقيم بالديار الإسبانية زهاء 28 سنة مستغلا وقته الكامل في الدفاع عن قضايا الهجرة والمهاجرين،كما يعتبر من أشرس المدافعين عن مغربية الصحراء إذ خرج في أكثر من مناسبة على شاشات القنوات الإسبانية ذات الصيت الذائع ليفند بعض الأكاذيب التي تزعمها الجهات المعروفة بعدائها الدائم للمغرب،ما مكنه من كسب ثقة جل المغاربة داخل الجارة الشمالية وفي نفس الوقت خلق له أعداءا مفترضين على نطاق واسع سيما وأنه يحمل الجنسية الإسبانية وعضو فاعل داخل الحزب الإشتراكي الكاتلاني.

ويتمتع الرجل كذلك بسمعة طيبة واحترام خاص في أوساط الديبلوماسيين المغاربة وذو علاقات متميزة مع قادة الأحزاب السياسية داخل المغرب وإسبانيا لما عرف عنه من نبل الأخلاق والخصال الشيء الذي سيعطي لا محال للمشهد الهجروي قيمة مضافة لمنصبه الجديد ككاتب إقليمي داخل حزب له شعبية كبيرة في جهة كاتالونيا وضواحيها.

وفي تصريح أذلى به السيد “رشيد فارس” لموقع “هبة بريس” أكد خلاله أن تعيينه في هذا المنصب لم يأت من فراغ بل نتيجة نضال دام لسنوات،مضيفا أنه نابع من قناعاته الشخصية وبضرورة العمل على خدمة قضايا المهاجرين المغاربة وإيصال مشاكلهم إلى مراكز القرار بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة التي تشهدها منطقة كاتالونيا.

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