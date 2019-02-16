شركة cosmos تزعج المواطنين برسائل اشهارية ليلا

هبة بريس - الرباط

طريقة غريبة تلك التي أضحت تتبعها مجموعة من الشركات المتخصصة في التسويق والاشهار ، عبر بعثها لرسائل نصية في أوقات متأخرة من الليل ، مما أثار حفيظة عدد من المواطنين .

وأبدى عدد من المواطنين إنزعاجهم وإستياءهم، لما تستقبله هواتفهم الجوالة من رسائل دعائية تتسبب في إزعاجهم، وتخترق خصوصياتهم، وتكون صادرة من بعض الشركات المتخصصة في الاشهار والتسويق وغيره كما هو الشأن بالنسبة لشركة cosmos ، لافتين إلى أن هذه الرسائل يتم إرسالها بطريقة عشوائية إلى الهواتف، من دون أي طلب مسبق من صاحب الجوال، إضافة لما تتسبب فيه من الإزعاج المتكرر.

وإعتبر بعض المواطنين أن هذا الأمر يعد نوعا رخيصا من أنواع الدعاية والإعلان دون أن تتم مراعاة خصوصية الأشخاص، وتساءل البعض عن كيفية حصول هذه الشركات على أرقام جوالاتهم، وإرسال رسائل نصية لهم؛ ملحّين على ضرورة فرض نوع من الرقابة عليها، وتحذير هذه الشركات أو المراكز بعدم استخدام هذا النوع من الرسائل التي تخترق خصوصياتهم.

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