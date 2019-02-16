كتابي أنيسي مشروع ثقافي يسعى لترسيخ ثقافة الكتاب

هبة بريس - خريبكة

أسدل الستار صباح يوم السبت 16 فبراير، على فعاليات الأسبوع الثقافي في دورته الأولى الذي احتضنته مدينة حطان في الفترة الممتدة ما بين 11 و 16 فبراير الجاري، والذي نظم من طرف جمعية نادي الفن السابع بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعاون مع الخزانة الوسائطية والمديرية الاقليمية للتربية الوطنية والمديرية الاقليمية للثقافة بخريبكة، تحت شعار ’’ كتابي أنيسي ’’.

وافتتح هذا الاسبوع الثقافي يوم الإثنين 11 فبراير ، بحضور عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات وممثلي المجتمع المدني ورجال الإعلام، واستمر على مدى أسبوع عبر تنظيم عددا من الورشات في القراءة والكتابة والحكاية، والندوات التربوية من تأطير ثلة من الأساتذة والأدباء، إضافة إلى ورشات للأفلام التربوية الروائية والوثائقية، وعروضا ترفيهية، وورشات تشكيلية، إضافة إلى مسابقات وجوائز للمتفوقين.

لتختتم النسخة الأولى من هذا الاسبوع الثقافي بتنظيم حفل فني متنوع، مودعين أسبوعا ثقافيا شكل حدثا تربويا بامتياز وحضورا وازنا لمختلف المتدخلين والفنانين الذين أغنوا الحفل بوصلات موسيقية من أداء كلا من فرقة الصربة لعبيدات الرمى التي استعرضت تشكيلات موسيقية من فن التراث لاعبيدات الرمى، والفنان المقتدر ومدير المعهد الموسيقي والفن الكوريغرافي بخريبكة الأستاذ سعيد بخاخ الذي أتحف الحاضرين بباقة من التقاسيم على العود، أثارت إعجابهم وتفاعلوا معها بشكل كبير.

كما كان هذا الحفل مناسبة لتكريم بعض الوجوه الأدبية التي ساهمت في رقي الأدب المغربي والرواية بشكل خاص مثل الكاتبين عبد الكريم عباسي وعبد الرحمان مسحت الذين ساهما في إغناء الخزانة الأدبية بعدد من الروايات والقصص.

كما تضمن هذا الحفل تتويج الفائزين في مختلف المسابقات التي نظمت على مدى أسبوع بالمؤسسات التعليمية كمسابقة الكتابة ومسابقة القراءة والمسابقات الثقافية، والتي خلفت ارتياحا كبيرا إن لدى المتعلمين أو الأطر الإدارية والتربوية، لما لهذه التظاهرات من أثر تربوي في نفوس المتعلمين.

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