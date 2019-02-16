المئات يطالبون بالحرية ل”معتقلي حراك الريف ” بشوارع بروكسيل

هبة بريس - الرباط

تظاهر المئات من الاشخاص اليوم السبت 16 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين احداث “الحسيمة ” بعدما دعت لذلك مايمسى ب”لجنة بروكسل لدعم الحراك الشعبي في الريف”.

ورفع المتظاهرون صور لناصر الزفزافي “قائد الحراك” المعتقل و لافتات تطالب بإطلاق سراحه، ناصر الزفزافي، والمدان ابتدائيا بـ20 سنة سجن نافذة.

وشارك في المسيرة والد ناصر الزفزافي، الذي تحدث عبر شريط فيديو بثه على صفحته الفيسبوكية، رفقة زوجته، موضحا إنه قرر المشاركة في التظاهرة التي نظمت تحت شعار، “المرأة الريفية خط أحمر”.

وتأتي تظاهرة بروكسل، اليوم السبت، بناء على دعوة من ناصر الزفزافي، في رسالة وجهها من داخل زنزانته بسجن عكاشة، دعا فيها كل “الريفيين” إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية.

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