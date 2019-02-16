مصادر أمنية بأكادير تفند خبر وفاة ضحية العصابة المدججة بالأسلحة البيضاء

أحمد وزروتي: هبة بريس

فندت مصادر أمنية بأكادير لهبة بريس ،ماراج في جرائد الكترونية حول وفاة أحد الأشخاص تعرض في الساعات الأولى من ليلة أول أمس إلى اعتداء من طرف عصابة مدججة بالأسلحة، وتم نقله الى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وفي تفاصيل القضية، فقد تعرض مواطن إلى اعتداء شنيع في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس أمام إحدى المصحات الخاصة بشارع عبد الرحيم بوعبيد، من طرف عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء، استلزم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الضحية غادر المستشفى ساعات بعد ذلك بسبع غرز في خده الأيمن وغرز أخرى على مستوى الرأس.

وأضافت مصادرنا أن الضحية تم سلبه مبلغا يقدر بألف درهم كانت بحوزته وهاتفه النقال.

إلى ذلك، فقد دهبت التحريات التي تجريها الضابطة القضائية في الموضوع، إلى كون أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين شخصين، آلت إلى ما آلت إليه.

هذا وقد علمت هبة بريس أن العناصر الأمنية استنفرت مجموعة من عناصرها بحثا عن أفراد العصابة.