تارودانت: حريق مهول يلتهم مستودعا للقصب بجماعة سيدي “بوموسى”

محمد ضباش- هبة بربس

شب حريق مهول، ليلة أمس الجمعة 15 فبراير الجاري، بأحد مستودعات القصب بدوار عين شعيب بالجماعة الترابية سيدي بوموسى إقليم تارودانت.

وحسب مصادر محلية، فالحريق أتى على المستودع بالكامل مخلفا خسائر مادية كبيرة، بينما لحسن الحظ لم تسجل أية خسائر في الأرواح، فيما أرجأت ذات المصادر أسباب الحريق إلى كون صاحب المستودع اعتاد على حرق النفايات المتواجدة بالقرب من المستودع، ليتفاجأ بانتشار ألسنة اللهب في مخزون القصب بسبب الرياح القوية.

هذا، وفور توصلها بالنبأ، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والوقاية المدنية، حيث تم إخماد النيران قبل امتداد ألسنة اللهب للضيعات فلاحية متواجدة بالقرب من مستودع القصب.

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