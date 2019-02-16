عداء اثيوبي يحطم رقم هشام الكروج القياسي في 1500 داخل القاعة

هبة بريس - و م ع

حطم العداء الإثيوبي صامويل تيفيرا ،اليوم السبت، الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م داخل القاعة ضمن ملتقى برمنغهام.

وقطع تيفيرا المسافة في زمن قدره ثلاث دقائق و31 ثانية و4 جزء من المائة ، بفارق 14 جزء من المائة عن الرقم القياسي السابق الذي سجله المغربي هشام الكروج في ملتقى شتوتغارت في 2 فبراير 1997.

وتقدم تيفيرا (19 سنة) على مواطنه يوميف كيجيلتشا الذي كان على بعد جزء واحد من المائة الاسبوع الماضي من تحطيم الرقم العالمي لسباق المايل داخل قاعة. وأعلن كيجيلتشا عن نيته تحطيم الرقم العالمي لسباق 1500 م.

وبالفعل كان كيجيلتشا في طريقه لتحطيم الرقم، بيد أن تيفيرا، بطل العالم داخل قاعة للمسافة ذاتها، بقي ملاصقا له وتخطاه بعد جرس الدورة الأخيرة، ليسجل الوصيف زمنا قدره 3د و31 ث و58 /100.

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