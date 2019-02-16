نشطاء يُنوّهون بسيدة “سطات” ..والمبادرة رفعت السقف عاليا

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

في مبادرة نوعية قررت إحدى سيدات الأعمال التبرع بحوالي مليار ونصف مليار سنتيم من مالها الخاص لدعم بنيات قطاع التعليم بإقليم سطات، وبشكل خاص في المناطق القروية ، كما تطرقت لذلك “هبة بريس” وبشكل حصري عبر تسجيل مصور.

وحسب ماافادت به السيدة نجية في تصريح لموقع “هبة بريس” فقد تطوعت بالمبلغ المذكور لبناء ثانوية تأهيلية، وتأهيل وحدة مدرسية بدائرة ابن احمد الجنوبية التابعة لإقليم سطات، حيث وقعت هذه السيدة، أمس الجمعة، على اتفاقيتي شراكة بهذا الخصوص مع عمالة اقليم سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات.

وعلاقة بالموضوع نوه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة التي أقدمت على السيدة نجية ، وذلك من خلال تفاعل عدد كبير من النشطاء بالصفحة الرسمية لموقع هبة بريس على “الفايسبوك” ، مع الموضوع حيث تناسلت التعليقات من قبيل “مزال ناس الخير ” و “لعيالات علاش قدات ” .

وطالب عدد من النشطاء ، من وسائل الاعلام تصويب عدساتها على مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتنهض به ، عوض صناعة التفاهة والتافهين والدفع بهم للساحة كنجوم “سوبر ستار” ، بحثا عن “لايكات ” .

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