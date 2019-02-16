أوجار :” تسييس موضوع الامازيغية يتنافى وروح الدستور “

هبة بريس - الرباط

شكل موضوع التنزيل السليم الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ، وما يعترى هذا التنزيل من عراقيل ومشاكل محورا للمداخلات التي ألقيت اليوم، السبت 16فبراير ، خلال الندوة الوطنية المنظمة بأكادير من طرف “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، وجامعة ابن زهر حول موضوع ” الأمازيغية بعد دستور 2011″.

وأكد السيد محمد أوجار، وزير العدل رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة على ضرورة الحرص على تنفيذ مضامين الدستور بكيفية شاملة .

واضاف أوجار أن هذه العملية يجب أن تتم بطريقة سليمة ، مبرزا أن تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن لا يكون موضوع مقايضة سياسية تتنافى مع روح ومضامين دستور المملكة.

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