رياح قوية تعطل حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة

هبة بريس - وكالات

توقفت، صباح اليوم السبت 16 فبراير ، حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة الاسباني بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح عاصفية قوية.

هيئة ميناء طريفة، أعلنت أن البواخر التي تؤمن الربط البحري بين ميناء طريفة الاسباني وميناء طنجة المدينة اضطرت الى توقيف نشاطها مؤقتا بسبب الاضطرابات الجوية وهبوب رياح قوية على مستوى مضيق جبل طارق والتي تصل سرعتها الى 80 كلم في الساعة.

وكشفت المصادر ذاتها أن المسافرين الراغبين في العبور بين الضفتين يمكنهم السفر عبر ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء، موضحا أن توقف حركة الملاحة بين مينائي طنجة المدينة وطريفة سيبقى ساريا حتى إشعار آخر وذلك ارتباطا بتحسن احوال الطقس.

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