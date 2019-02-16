أم لثلاثة أطفال تضع حدا لحياتها شنقا ضواحي شفشاون

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

موجة الانتحار باقليم شفشاون لازالت تحصد مزيدا من الارواح من مختلف الاعمار والاجناس ، وهذه المرة امراة تبلغ من العمر 32 سنة بدوار “تلاموسى الواديين” قيادة باب برد اقليم شفشاون .

الهالكة وهي ام لثلاثة أطفال وضعت حدا لحياتها بواسطة حبل عمدت الى تثبيته على جدع شجرة بالقرب من منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة في ظروف غامضة .

وقد انتقلت مصالح الدرك الى عين المكان حيث فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ملابساتها وظروفها فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات .

ويطرح تنامي ظاهرة الانتحار بمدن الشمال، التي توالت بين المواطنين بشكل متسارع ومفزع في الفترة الأخيرة، العديد من التساؤلات التي تتطلب من المختصين الإجابة عنها عبر دراسات وبحوث ميدانية من أجل فهمها والسعي للحد منها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0