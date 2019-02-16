بعد قطيعة 11 شهرا.. أول لقاء دبلوماسي بين روسيا وبريطانيا

هبة بريس - وكالات

التقى مسؤولون في الحكومتين البريطانية والروسية، السبت، في ألمانيا، في مؤشر على استئناف رسمي للحوار على أعلى مستوى بين لندن وموسكو بعد تجميد علاقاتهما الدبلوماسية في مارس 2018 إثر قضية الجاسوس سيرغي سكريبال.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن وزير الدولة للشؤون الأوروبية، آلان دنكن، ونائب وزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، أجريا محادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأكدت الوزارة لوكالة “فرانس برس” أن هذا هو اول اجتماع ثنائي على مستوى حكومي منذ 11 شهرا.

وخلال المحادثات، أكد دنكن أن الخلافات بين الدولتين مازالت “عميقة” وطالب روسيا بـ”اختيار طريق مختلف” والعمل “كشريك مسؤول”، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وكرر دنكن “الموقف الثابت للمملكة المتحدة وحلفائها حيال استخدام روسيا غير المسؤول للأسلحة الكيميائية في سالزبري”.

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