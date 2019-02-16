إسبانيا تمنح اللجوء السياسي ل55 مغربيا وترفض 595 طلبا آخر

يسير الإيحيائي _ مكتب مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية نقلا عن جهات رسمية أن المغاربة يتصدرون قائمة طالبي اللجوء السياسي داخل دول الإتحاد الأوروبي خلال السنتين الماضيتين،حيث تأتي إسبانيا في المرتبة السادسة بنسبة (54,065 طلبا)،وتعتبر ألمانيا أولى الدول الأوروبية التي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد طلبات اللجوء السياسي (185,853) أي بنسبة 50% مقارنة مع الدول التي شملها الإحصاء وهي كالتالي:

ألمانيا،اليونان،السويد،إيطاليا،فرنسا ثم إسبانيا،وازدادت وثيرة هذه الطلبات مباشرة بعد الإضطرابات التي شهدتها عدد من البلدان العربية فيما سمي ب”الربيع العربي” أذ عرفت السواحل الأوروبية تدفقا كبيرا للمهاجرين الغير النظاميين على متن البواخر هربا من الحروب الداخلية التي دمرت أقطارهم ( سوريا،ليبيا) نموذج.

وأورد التقرير الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية في هذا الخصوص أن إسبانيا منحت حق اللجوء ل 55 مهاجرا مغربيا فيما رفضت 595 طلبا خلال السنة الفارطة،حيث عزت الأسباب الرئيسية وراء طلبات اللجوء المغاربة بالإضطرابات التي عرفتها منطقة الريف او الميولات الجنسية للبعض( المثليين)،إضافة إلى ضعف الإقتصاد وانعدام فرص التشغيل .

هذا وتفرض المملكة الإسبانية شروطا مشددة على طالبي اللجوء السياسي من المغاربة إذ تعتبرهم مواطنون قادمين من دول آمنة ومستقرة عكس بعض الدول الإفريقية التي تعاني ويلات التطاحن والحروب الأهلية.

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