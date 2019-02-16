العثور على جثة ثلاثيني عليها آثار عنف يستنفر امن مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان مجموعة من المواطنين تمكنوا من العثور قبل قليل من صباح اليوم السبت ال16 فبراير الجاري على جثة شخص (ثلاثيني ) توفي في ظروف غامضة .

وذكرت نفس المصادر، ان مجموعة من المواطنون عثروا على جثة الهالك وعليها اثار الضرب بالقرب من الملحقة الادارية لمحاميد (حي المحاميد القديم مراكش ).

وخلفت الواقعة استنفار عناصر الشرطة التي حلت بعين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية لفتح تحقيق في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمراكش، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي.

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