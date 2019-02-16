جماهير الجيش تطالب بتغيير توقيت مباراة الرجاء الرياضي

هبة سبور – شفيق عنوري

طالبت جماهير الجيش الملكي، بتغيير توقيت المباراة التي ستجمع فريقهم بالرجاء الرياضي، في ال27 من الشهر الجاري، برسم الجولة ال19 من البطولة الاحترافية.

وكانت لجنة البرمجة قد حددت الساعة الثالثة بعد الزوال، موعدا لانطلاق المباراة التي سيحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، غير أن التوقيت لم يلق قبول جماهير “العساكر”.

ويرى أنصار الجيش بأن التوقيت الذي تمت برمجة المباراة فيه غير مناسب لحضور الجماهير، خاصة وأن اللقاء سيكون في منتصف الأسبوع.

ويطالب جمهور “الزعيم” بتأخير اللقاء إلى الليل، بدلا من الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك من أجل ضمان حضور جماهيري يرقى بالموقعة التي تعتبر من اللقاءات “الكلاسيكية” بالدوري المغربي.

وتعد المباراة المرتقبة بالكثير من الإثارة والتشويق، خاصة وأن الجيش عاد بقوة في آخر مبارياته، بقيادة الإسباني كارلوس ألوس، والرجاء يقدم أداء جيدا بالرغم من التغيير الفني وتولي الفرنسي كارتيرون تدريب “الخضر”.

وراعت لجنة البرمجة الجانب الأمني، في تحديدها لتوقيت المباراة، حيث برمجت كلا من لقاءي الوداد ضد الفتح والجيش ضد الرجاء، في نفس التوقيت، تفاديا لأي صدامات محتملة بين جماهير قطبي الدار البيضاء.

يشار إلى أن آخر مباريات الجيش الملكي على أرضية ملعبه، أمام شباب الريف الحسيمي، عرفت حضور حوالي 20 ألف متفرج.

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