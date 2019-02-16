تارودانت : انقطاع التيار الكهربائي باولاد تايمة يخلف خسائر مادية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إشتكى عدد من ساكنة هخاولاد التايمة التابعة لنفوذ اقليم تارودانت من انقطاع التيار الكهربائي ازيد من ثماني ساعات عشية أمس الجمعة 15 فبراير الجاري، مما اثر سلبا على المجال التجاري بالمدينة.

وكشفت مصادر ” هبة بريس” ، ان ترددات انقطاع الكهرباء قد خلف خسائر مادية مضاعفة لتجار السمك واللحوم لدى الجزارين المعبأة في المجمدات .

في حين كانت الخسائر مضاعفة لدى السكان في عدد من التجهيزات الالكترونية التي تعرضت للاعطاب او الاتلاف ، وبقي نصف سكان المدينة بدون كهرباء ليلا حتى ساعة منتصف الليل ، مما خلف حالة من التدمر في اوساط الساكنة.

ومما زاد الوضع تأزما هو ان انقطاع التيار الكهربائي كان فجائيا ولم تسببه أي أحوال جوية كما كان المكتب الوطني للكهرباء يشير في بلاغاته للزبناء .

ولعلى استمرار تكبد السكان والتجار لخسائر ناتجة عن الانقطاع الكهربائي وضعف او هشاشة البنية الكهربائية للمدينة، بات يفرض على السكان اتباع الاجراءات القانونية في حق وكالاتهم الكهربائية بخصوص التعويضات عن الخسائر .

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