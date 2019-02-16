الدكالي يطلق الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2019-2029

هبة بريس - الرباط

ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الجمعة 15 فبراير 2019 بالرباط، لقاءً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029، بحضور ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة، وممثلي التعاون الدولي المتعدد الأطراف والثنائي والإقليمي، وكذا ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية.

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تندرج في إطار “مخطط الصحة 2025″، إلى الحد من المراضة والوفيات والعجز المرتبط بالأمراض غير السارية وعوامل الخطر الخاصة بها من خلال مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية بدعم من منظمة الصحة العالمية، وفقا لمقاربة تشاركية تشمل جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات العالمة والصناعات الزراعية والغذائية المعنية بالأمراض غير السارية وعوامل اختطارها.

وخلال هذا اللقاء، سيتم تقديم نتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية في الفترة 2017-2018.

وقد أظهر هذا المسح الذي أجرته وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية لدى الساكنة البالغ عمرها 18 سنة فما فوق، والذي يهم 6100 أسرة، أن 29.3٪ يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و10.6٪ مصابون بداء السكري و10.4٪ معرضون للإصابة بالسكري، و53٪ يعانون من الزيادة في الوزن و20٪ يعانون من السمنة، و10.5٪ لديهم نسبة عالية من الكولسترول في الدم، و11.7٪ يدخنون، و1.7٪ يستهلكون الكحول حاليًا، و21.1٪ يعانون من الخمول البدني، و76.3٪ يستهلكون أقل من خمس خضر وفواكه يوميا.

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