“Bulthaup” تفتتح أول معرض لها بالمغرب

هبة بريس

افتتحت في مدينة طنجة ولأول مرّة بالمغرب أول مقر رسمي للمؤسسة العالمية الألمانية Bulthaup الرائدة في عالم صنع وتصميم مطابخ عالية الجودة.

و بحضور السيد Mark Eckert الرئيس المدير العام وحفيد المؤسس الاّول للماركة العالمية Bulthaup وبحضور مجموعة من الشخصيات المغربية والعالمية المهتمة بمجال البناء والعقار تم افتتاح أول معرض Bulthaup بالمغرب.

وقد تأسست Bulthaup سنة 1949 بالقرب من مدينة ميونيخ الألمانية من قبل النجار الالماني مارتن Bulthaup، الشركة التي يترأسها الآن حفيده تملك أكثر من 250 معرض في العالم و مازالت تنتج كل أنواع أثاث المطابخ من مصانعها بألمانيا وتصديرها لكل معارضها بالعالم.

وفي تصريح له يقول السيد Mark Eckert الرئيس المدير العام للمؤسسة العالمي Bulthaup << افتتاح معرض Bulthaup Tanger جاء نتيجة للتطور الكبير الذي الذي يعرفه المغرب خاصة مدينة طنجة في كل القطاعات ومنها قطاع العقار، فهناك بنايات جد متطورة وذي هندسة راقية كان لابذ عليا المجيئ الى المغرب ومواكبة هذا التطور، وبعد أكثر من سنة ونصف من الدراسة والبحث عن فريق عمل مغربي محترف تم افتتاح معرض Bulthaup Tanger بعاصمة البوغاز وبعدها سنقوم بافتتاح معارض بكل من الدارالبيضاء والرباط ومراكش>>.

وتقول السيدة تورية قنديل مديرة معرض Bulthaup Tanger <<نعم وبحمد الله تمّ افتتاح معرض Bulthaup Tanger نتيجة للطلب الكبير والمتزايد بطنجة وكل المدن المغربية لهذا النوع من أثاث المطابخ ذي جودة عالية جدّاً، نحن نثق في الجودة العالية لمنتجات Bulthaup وسنغطي دائما كل الطلبات التي تتكيف مع نمط حياة جميع المغاربة>>.

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