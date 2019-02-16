الإصابة تغيب نجم المغربي التطواني عن موقعة “ديربي الشمال”

هبة سبور – شفيق عنوري

تغيب الإصابة نجم المغرب التطواني، نصير الميموني، عن موقعة “ديربي الشمال” أمام اتحاد طنجة، التي ستقام اليوم السبت، برسم الجولة ال18، من البطولة الاحترافية.

ويمثل غياب الميموني ضربة موجعة للفريق التطواني، نظرا لأن اللاعب يعتبر أحد الركائز الأساسية في خط الوسط.

ويعول طارق السكتيوي، المدرب الجديد للمغرب التطواني، على العناصر الجاهزة، من أجل الفوز بأول ثلاث نقاط له على رأس الجهاز الفني للفريق.

وفي الجانب المقابل، يمر اتحاد طنجة بأفضل فتراته في الموسم، بعد تحقيقه لأربع انتصارات متتالية منذ وصول عبد الرحيم طاليب للمسؤولية الفنية.

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