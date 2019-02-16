بركان.. السجن النافذ في حق الأستاذ المتقاعد المتحرش جنسيا بأحد القاصرين

هبة بريس – أحمد المساعد

تم امس الجمعة 15فبراير الجاري تقديم الاستاذ المتقاعد لقاضي المحكمة الابتدائية ببركان المتهم في قضية تحرش جنسي بطفل قاصر (13سنة)ومحاولة إستدراجه لاغتصابه، والذي كانت تربطه علاقة بحزب العدالة والتنمية، حيث تبرأت منه الكتابة الاقليمية لحزب المصباح ببركان في بيان بأنه لم تعد تربط له اي صلة بهم بل أنه غير انتمائه لحزب آخر، حيث أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن في حقه بأربعة أشهر نافذة.

للإشارة فالاستاذ المتقاعد (أ.م) تم إيقافه يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري من طرف مصالح الدائرة الخامسة للأمن متلبسا بالتحرش الجنسي و محاولته استدراج تلميذ قاصر من أجل إفراغ مكبوتاته.

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