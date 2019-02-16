وجدة: موبيليس تمنح السلطة المفوضة أجلا لتصحيح خروقاتها لدفتر التحملات

هبة بريس – وجدة

توصلت هبة بريس من مصدر بدوائر القرار بمدينة وجدة بخبر انعقاد اجتماع أول أمس الخميس ترأسه السيد والي الجهة الشرقية وعامل وجدة أنكاد حضره مسؤولو شركة موبيليس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بوجدة وكذا ممثلو السلطة المفوضة . وأضاف نفس المصدر أن هذا الاجتماع تم في إطار مسطرة التحكيم المنصوص عليها في دفتر التحملات , بطلب من الشركة المفوض لها عقب الخروقات المتعددة التي ارتكبتها السلطة المفوضة فيما يتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري , وذلك في إطار المساعي الودية المبذولة من طرف المفوض لها من أجل وضع حد لمشاكل النقل الحضري بالمدينة . وقد نص المحضر الختامي للاجتماع الموقع من لدن السلطة المفوضة والمفوض له والسلطات الولائية على أن شركة موبيليس منحت أجلا للسلطة المفوضة من أجل تصحيح خروقاتها لدفتر التحملات قبل اللجوء إلى المساطر القضائية .

وعلمت هبة بريس أن طرفي العقد عبرا عن نيتهما العمل بشكل إيجابي من أجل إيجاد حلول ودية لعدم توازن عقد التدبير المفوض الناتج عن إخلال السلطة المفوضة ببنود دفتر التحملات .

ومعلوم وفقا لتصريحات سابقة لهبة بريس من أعضاء بمجلس جماعة وجدة أن شركة موبيليس المفوض لها قد نفذت البرنامج الاستثماري التعاقدي كليا في الآجال المحددة بما في ذلك إدخال الحافلات التعاقدية وتحديث طرق التسيير وإدماج جميع المستخدمين المزاولين بالشركتين السابقتين والزيادة في أجورهم كعنوان على بداية عهد جديد للمرفق لفائدة ساكنة عاصمة الجهة الشرقية , لكن منعها من استغلال عدد من الخطوط التعاقدية منذ شروعها في العمل بوجدة يعتبر السبب الرئيسي في عدم التوازن الحاصل والذي ينبغي تداركه بصفة ودية تغليبا للمصلحة العامة للساكنة والمدينة .

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