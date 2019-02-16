كلميم.. اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات

نُشر بتاريخ :  2019-02-16 - 10:02
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

اندلع، مساء أمس الجمعة 16 فبراير، حريق بسوق للمتلاشيات بمحاذاة شارع تجاري بوسط مدينة كلميم خلف خسائر مادية.

واندلع الحريق حوالي التاسعة والنصف من مساء أمس، وفقا لشهادات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من مكان الحادث، دون أن يخلف أي خسائر في الأرواح.

وتمكنت أجهزة الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني ومصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطات المحلية، من إخماد الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بجماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، في بلاغ له، أن هزة أرضية بقوة 4,7 درجات على سلم ريشتر سجل…