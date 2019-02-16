كلميم.. اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات

هبة بريس

اندلع، مساء أمس الجمعة 16 فبراير، حريق بسوق للمتلاشيات بمحاذاة شارع تجاري بوسط مدينة كلميم خلف خسائر مادية.

واندلع الحريق حوالي التاسعة والنصف من مساء أمس، وفقا لشهادات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من مكان الحادث، دون أن يخلف أي خسائر في الأرواح.

وتمكنت أجهزة الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني ومصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطات المحلية، من إخماد الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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