الأزمة المالية للكوكب تلقي بظلالها على مباراته ضد المولودية

هبة سبور – شفيق عنوري

ألقت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الكوكب المراكشي، بظلالها على مباراة الفريق أمام مضيفه مولودية وجدة، برسم الجولة ال18 من البطولة الاحترافية.

وأجبرت الأزمة المالية، لاعبي الكوكب على السفر إلى وجدة باستخدام الحافلة، بعد فشل سؤولي النادي في توفير رحلة جوية.

وكانت لاعبو الكوكب قد قرروا السفر يوم الخميس صوب فاس، التي سيبيتون فيها ليلة، قبل إكمال الرحلة إلى وجدة.

يشار إلى أن “فارس النخيل” يمر بأزمة مالية خانقة، تهدد مساره في البطولة.

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