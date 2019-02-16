أكادير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مسكر ماء الحياة

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بتيكيوين بأكادير، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مسكر ماء الحياة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى على متن سيارة خفيفة بوسط منطقة تيكيوين، وبحوزته عشرة لترات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بالمعمل السري لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة السري، الذي يستغله بمستودع عشوائي بمنطقة الدراركة، عن حجز 2000 لتر إضافية من نفس المادة المسكرة، فضلا عن مجموعة من قنينات الغاز والبراميل والمواد الأولية المستعملة في إعداد هذا المسكر.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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