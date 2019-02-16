نادي إنجليزي كبير يدخل على خط التعاقد مع زياش

هبة سبور – شفيق عنوري

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، على خط التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، على أن النادي الإنجليزي يغرب في ضم زياش، استعدادا لغادرة هازارد صوب ريال مدريد.

وأوضح، أن مسؤولي النادي اللندني، يراقبون زياش منذ مدة، حيث أبدوا إعجابهم بأدائه في خط الوسط الهجومي لأياكس.

ويقدم زياش أداء لافتا مع أياكس هذا الموسم، حيث ساهم بشكل كبير في الوجه الذي ظهر به الفريق الهولندي في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

يشار إلى أن أندية أخرى ترغب في التعاقد مع زياش، أبرزها ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان، إضافة إلى روما الإيطالي.

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