إصابة 4 ضباط شرطة بحادثة إطلاق نار في ولاية إيلينوي الأمريكية

هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤولون بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي الأمريكية على تويتر إن الشرطة تتعامل مع “مسلح نشط” في المدينة اليوم الجمعة.

وبحسب “رويترز”، أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.

وقالت صحيفة “ديلي هيرالد” الأمريكية، إن أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح وعددا من المواطنين جراء إطلاق نار في مكتب بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، هناك معلومات غير مؤكدة عن وفاة شخص واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، حادثة إطلاق النار وقعت في مكتب شركة هنري برات.

وبدوره، أعلن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية إيلينوي الأمريكية اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار في مدينة أورورا بالولاية.

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