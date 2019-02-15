احتلال الملك العمومي باولاد امراح ..مستشار يستقوي بمسؤولين

هبة بريس ـ الرباط

تعمل بعض المحلات التجارية والمقاهي على استغلال الملك العمومي اذ تفشت هذه الظاهرة على مستوى الشوارع الرئيسية بأولاد أمراح إقليم سطات

اتصال هاتفي بالجريدة اكد أن تواجد الكرسي والطاولات و السلع على الأرصفة هو تحد صارخ للقوانين المنظمة للسير والجولان ، وهو أيضا حرمان المواطنين من حق المرور على الرصيف بكل حرية وجعلهم يستعملون الطريق مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث السير .

ويرغم احتلال الملك العمومي المواطنين للسير بمحاذاة الشاحنات والسيارات مما يجعلهم عرضة لحوادث السير ، وهذا ما أكده أحد الفاعلين الحقوقيين بأولاد أمراح في اتصال هاتفيي بـ “هبة بريس”، قائلًا إن ظاهرة احتلال الملك العمومي أصبحت تؤرقنا كمستعملين للطريق .

وعبر نفس المصرح عن عدم رضاه على الوضع ، موضحًا أن أحد مستشاري المجلس الإقليمي و عضو بالمجلس البلدي لاولاد أمراح استغل مؤخرا نصف شارع رئيسي بالمدينة ، في حين السلطة المحلية الممثلة في باشا المدينة لم تحرك ساكنا إتجاه هذا المسؤول .

واكد الفاعل الحقوقي في اتصاله الهاتفي ان المجالس الجماعية ملزمة بتطبيق القرارات الجبائية ،وعلى السلطة المحلية القيام بالحملات التطهيرية ، لتحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين و تفعيل العقوبات الزجرية، والغرامات ضد المخالفين للقانون و النظام العام.

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