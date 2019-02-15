مشاريع تنموية هامة لفك العزلة بمولاي يعقوب

محياوي ع الكريم ـ هبة بريس

في اطار تنفيذ برنامج محاربة الهشاشة ، استفادت جماعات تابعة لنفوذ عمالة إقليم مولاي يعقوب بعدد من المشاريع التنموية الهامة التي تندرج في اطار مخطط عمل المجلس الإقليمي في شخص رئيسها ” جواد الدواحي “الهادف الى الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة و فك العزلة عنهم و تحسين الولوج الى الخدمات الاجتماعية و التجهيزات الأساسية و من بين هذه المشاريع :

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 5003 نقطة الجوابر، عزيب بنيس، عدروج، لالة شرادة، اسفلية و الطريق العبدة المؤدية الى مولاي يعقوب على مسافة 12,5 كلم بكل من جماعة لعجاجرة و سبت الأداية و مكس بمبلغ قدر بـ 000,00 9000 درهم

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 501 و الطريق الإقليمية 5005 مرورا بدوار ولاد الطاهر على مسافة 6,2 كلم من جماعة سيدي داوود و الطريق الإقليمية 5005 المؤدية الى جماعتي لعجاجرة و سبت الأداية بملغ قدر بـ 000,00 4500 درهم

– بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 501 و عين طبة وظهر الورداية ومسجد التجمع السكاني أولاد الطيب بدوار ولاد الشوم العكبة على طول 2,3 بجماعتي عين بوعلي ولعجاجرة بمبلغ قدربـ 000,00 2000 درهم.

– صيانة الطريق الغير مرقمة الرابطة بين الطريق الإقليمية 5002 ودوار القلعة على مسافة 9 كلم بجماعة الواديين بمبلغ قدربـ 000,00 500 درهم.

– صيانة الطريق الغير المرقمة الرابطة بين الطريق الإقليمية 5002 بين مركز مكس و الحي الإداري سيدي الشاهد على طول 5 كلم بجماعة مكس بمبلغ قدر بـ 00, 000 700 درهم.

– بناء معبر على المسلك الرابط بين دوار بلمون و دوار ليدارغة الشعبية ومسدورة بجماعة عين قنصرة بمبلغ قدر بـ 000,00 700 درهم.

– فتح المسلك الرابط بين عين الباب و دوار عقبة الصفصاف على طول 1,4 كلمبجماعة عين بوعلي بمبلغ قدر بـ 000,00 500 درهم.

– ترصيف و تقوية المقاطع صعبة المرور ( المنحدرات ) بكل من دوار عقارة على مسافة 1 كلمبجماعة سبت الأوداية ، عقبة طحيبش ( طريق المعازة ) على مسافة 1 كلم جماعة سيدي داود ، دوار الحارة على مسافة 1,5 كلم( الشطر الأول ) جماعة مكس بمبلغ قدر بـ ,00 000 1125 درهم.

– اقتناء اليات الأشغال العمومية بمبلغ قدر بـ 000,00 3000 درهم.

– ترصيف مركز حمرية بجماعة الواديين بملغ قدر بـ 00, 000 1000 درهم.

– إعادة تأهيل شبكة الانارة العمومية بجماعة مولاي يعقوب 000,00 900 دررهم.

– تقوية الطريق الرابطة ما بين مدخل المركزالمؤدية الى الحامة المعدنية الجديدة على مسافة 1,5 كلم بجماعة مولاي يعقوب بمبلغ قدر بـ 000,00 2200 درهم.

– أشغال بناء السياجات والمرافق الصحية بمجموعة من المدارس بالاقليم ( الشطر الأول لسنة 2017 ) بملغ قدر بـ 00, 000 2095 درهم .

– بناء المستودع الإقليمي بسيدي داود بملغ قدربـ 000,00 1100 درهم.

– مشروع تأهيل وتجهيز دار الطالبة بسبت الأوداية بمبلغ قدر بـ 000,00 350 دهم.

– أشغال بناء قاعة الاستقبال بالعمالة بمبلغ قدر بـ 000,00 200 دهم.

– أشغال انجازعلامة التشوير الأفقية بمركزالضويات بملغ قدر بـ 000,00 400 درهم.

– أشغال بناء السياجات و المرافق الصحية بمجموعة من المدارس بالاقليم ( الشطر الثاني لسنة 2018 ) بملغ قدر بـ 000,00 1100 درهم.

– شراء مواد المقالع بمبلغ قدر بـ 000,00 1000درهم.

– كراء الاليات بمبلغ قدر بـ 000,00 550 درهم.

– أشغال بناء الشطر الأول م الطريق الرابطة بين مركزعين قنصرة ودوار زناتة ودوار السامية ودوار عين بومرشد على مسافة 12 كلم جماعة عين قنصرة بمبلغ قدر بـ 000,00 3000 درهم.

– بناء معبر مشترك بحوض الخنزير بجماعة الوادين بملغ قدر بـ 000,00 1000 درهم.

– أشغال بناء الشطر الأول من مركز لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة عين الشقف بملغ قدر بـ 000,00 1.440 درهم.

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