إجتماع جلسة التحكيم بين شركة موبيليس ديف للنقل الحضري وجماعة وجدة

هبة بريس : وجدة

بناء على طلب المفوض له لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة ، وطبقا للمادة 71 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، انعقد يوم الخميس 14فبراير الجاري على الساعة الثالثة مساء اجتماع تحت رئاسة والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد وبحضور الكاتب العام للولاية ،باشا مدينة وجدة ،رئيس مجلس جماعة وجدة، علي مطيع ومحمد مزور الرئيس المدير العام للشركة،المدير العام للمصالح بالجماعة، وأعضاء مجلس وجدة أعضاء لجنة التتبع.

افتتح والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد بكلمة ترحيبية مذكرا بموضوع الاجتماع، الذي هو اجتماع تحكيمي بطلب من الشركة المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة وجدة، والذي ينعقد داخل الآجال القانونية للتحكيم المخول للسلطة الولائية مؤكدا على أهمية ودور المواصلات وشبكة الحافلات بالنسبة للساكنة بالمدينة وخاصة الطلبة والتلاميذ منهم، ومشددا على الرغبة والإرادة الأكيدة للوصول إلى اتفاق بين المفوض والمفوض له لتجاوز نقط الخلاف المطروحة.

وحسب محضر الاجتماع الذي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منه ،أنه بعد مناقشة الجوانب القانونية والمالية والتقنية والتدبيرية للموضوع تم الاتفاق على ما يلي:

– تكليف مكتب دراسات مختص وذا خبرة دولية تحت إشراف وزارة الداخلية والسلطة الولائية من أجل إعداد مراجعة استثنائية لعقد التدبير المفوض للحافلات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للعقد يحدد بشكل موضوعي العجز والميكانيزمات المناسبة لتغطيته ،تنجز هذه الدراسة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إعطاء انطلاقتها.

– بمجرد التوقيع على هذا المحضر من طرف الأطراف المعنية، تعمل الشركة على وضع تصور جديد للشبكة تستجيب لكل الحاجيات والمطالب الملحة للمدينة في هذا المجال، وتحقق فعالية ومردودية أمثل للشبكة.

– العمل على تهيئة المسارات الخاصة التعاقدية ذات الأولوية في إطار مخطط التنقلات الحضرية على ضوء الدراسة التي سيتكلف بها خبراء من الشركة إلى جانب الجماعة في حدود المالية التي سيتم تعبئتها؛

مراجعة البرنامج الاستشاري على ضوء خلاصات الدراسة السالفة الذكر.

– تتفق الأطراف الموقعة على على أجل إضافي أقصاه 3 ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المحضر قصد البت في النزاع.

– إذا لم يتم التوصل إلى حل متوافق بشأنه داخل هذا الأجل ،او لم يقبل الطرف صاحب المصلحة الحل المقترح يمكنه اللجوء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 عقد التدبير المفوض قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة.

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