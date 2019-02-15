العيّالات علاش قادّات .. سيّدة تتبّرع بمليار ونصف للتعليم بسطات “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

بصمت سيّدة أعمال تنحدر من جماعة أولاد فارس القروية دائرة سطات، (بصمت) مسيرتها العملية والمهنية والانسانية بحروف من ذهب في ذاكرة المنظومة التعليمية من خلال تطوعها لإنجاز مؤسستين تعليميتين من مالها الخاص قُدر مبلغهما الاجمالي بمليار ونصف، في خطوة اعتبرت الأولى لتعزيز البنيات التحتية المدرسية وتأهيل المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي بالإقليم.

حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين عمالة اقليم سطات والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات، الذي حضره كل من عامل إقليم سطات الخطيب لهبيل ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء عبد المومن طالب، والمدير الإقليمي للتعليم بسطات محمد زروقي، وصاحب المبادرة الانسانية نجية نظير، ورؤساء المصالح الخارجية وبعض الفعاليات الجمعوية وبعض وسائل الإعلام، يهدف إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة بغية انجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين والرفع من جودته وتوسيع العرض التربوي خاصة بالعالم القروي، حيث تروم الاتفاقيــة الأولى إنجـــاز ثانوية تأهيليـــة بها داخليــة بجماعة اولاد فارس بدائرة ابن احمد الجنوبية بتكلفة مالية تقدر بـ12 000 000,00 درهم.

أما الاتفاقية الثانية فتهم تأهيل الوحدة المدرسية لهديلات التابعة لمجموعة مدارس اولاد فارس بنفس الجماعة وذلك من خلال تعويض ثلاث حجرات مدرسية من البناء المفكك بحجرات من البناء الصلب وبناء حجرات إضافية للتعليم العام وحجرة للتعليم الأولي وأربع مرافق صحية وترميم سور الوحدة المدرسية وتأهيل ساحلتها الداخلية، وسيكلف هذا المشروع غلافا ماليا يصل إلى 1 000.000,00 درهم.

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