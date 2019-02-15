وكالة CNSS بخريبكة ..اصطدام يومي بالعبث

هبة بريس ـ خريبكة

تكاد وكالة خريبكة للضمان الاجتماعي ان تتحول الى جحيم بعدما اصبحت مصالح المنخرطين اليومية تضيع بسبب سوء التسيير والتدبير .

وكالة خريبكة .. بالاضافة الى سوء المعاملة وانعدام أي اسلوب لبق في التواصل مع المواطنين من قبل مدير الوكالة سجلت هبة بريس التي كانت متواجدة بنفس المرفق ان معالجة أي مشكل اضحى يتطلب من صاحبه انفاق وقت طويل .

منخرط اكد لهبة بريس في حديث ثنائي أن قضاء أي مصلحة بوكالة الضمان الاجتماعي يصطدم بضرورة التغيب عن العمل علما ان تبرير عدم التواجد بمقر العمل اضحت مساطر معقدة

وقال ذات المتحدث ان فترة الظهيرة تشهد توقفا شبه تام بمبرر استراحة تناول وجبة الغذاء، علما أن وجبة الغذاء لا تعني توقف المرفق، وهو الامر الذي يتطلب تدخل الادارة العامة بالرباط لاعطاء توجيهاتها لمدير الوكالة الذي يقضي ساعات طويلة خارج الوكالة

وليس المنخرطون فحسب من يعاني من هذه المشاكل، وإنما حتى المقاولون وأصحاب الشركات المنخرطة، حيث يلاقون الكثير من الصعوبات أثناء ترددهم على هذه المصلحة لطلب بعض الوثائق أو قضاء بعض الأغراض.

وقال منخرط اخر ان وكالة خريبكة للضمان الاجتماعي تغيرت كل ملامح الجد فيها بعد قدوم مدير شاب ترجم تخليق الادارة الى تبادل التحايا والابتسامات في الوقت الذي يصل طابور الانتظار للمئات ما يكلف المنخرطين ضياع مصالحهم اليومية .

واذا كانت وكالة خريبكة للضمان الاجتماعي اضحت غير قادرة على تبني ” الحكامة الجيدة ” فالادارة العامة بالرباط اصبح لزاما عليها التدخل لتوفير ” مرتكزات الادارة الجيدة ” وبلورة أهداف “ميثاق حسن التدبير” عبر المراقبة وبعث لجن تفتيش من اجل مصلحة المرفق اولا والمواطن اخيرا

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