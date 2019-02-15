العثماني يعتز لاختيار المغرب من أجل احتضان الاجتماعات السنوية 2021

هبة بريس ـ و م ع

أعرب رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، عن اعتزاز المغرب لاختياره من بين العديد من الدول المترشحة لاحتضان الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستنظم بمدينة مراكش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أعرب خلال استقباله لكل من السيدة إيفون تسيكاتا نائبة الرئيس والسكرتيرة العامة للبنك الدولي والسيد جياناهي لين السكرتير العام لصندوق النقد الدولي، واللذان يقومان بزيارة للمغرب في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش، عن اعتزاز المغرب باختياره من بين العديد من الدول المترشحة لاحتضان هذه التظاهرة التي تشكل أكبر تجمع دولي للفاعلين الماليين على المستوى العالمي.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أكد خلال هذا اللقاء الذي جمعهه مع السيدة تسيكاتا والسيد لين، الذين كانا مرفوقين بمسؤولين كبار عن المؤسستين الدوليتين، على الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون مع المؤسستين الماليتين الدوليتين في إطار البرامج المختلفة للشراكة الجاري تنفيذها.

وأشار السيد العثماني -يضيف البلاغ- أن المغرب يتوفر على الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية وكذا على التجربة التي تؤهله لإنجاح هذه التظاهرة، على غرار العديد من اللقاءات الدولية الكبرى التي احتضتنها المملكة.

كما سجل الرمزية الخاصة لإقامة هذا اللقاء العلمي على الأرض الإفريقية، حيث ذكر بالأهمية الخاصة التي يوليها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وانخراط المملكة المتواصل في البرامج التنموية لفائدة القارة بتعاون مع شركائه الدوليين من بلدان ومؤسسات.

من جهتهم، أعرب مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن ارتياحهم لما لمسوه من إمكانيات بشرية وبنيات تحتية وتنسيق محلي خلال زيارتهم التفقدية، مما يشكل ضمانة لتنظيم الاجتماعات السنوية 2021 في أحسن الظروف.

حضر هذا اللقاء على الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

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