‘جمهورية لا ملكية’.. هاشتاغ جزائري ضد العهدة الخامسة

هبة بريس ـ متابعة

تداول جزائريون على تويتر هاشتاغ “جمهورية ماشي ملكية”، معترضين من خلاله على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

ودعا مغردون من خلال هذا الهاشتاغ إلى “استعياب كون الجزائر جمهورية وليست ملكية”، معتبرين أنه “لا يمكن لرئيسها أن يظل خالدا في الحكم لخمس ولايات متتابعة”.

واعتبر المغردون أن “بعض الأطراف في الحكم تسعى إلى جعل بوتفليقة ملكا للجزائر بعد ترشيحه لعهدة خامسة رغم حالته الصحية التي لا تسمح له بالترشح”، على حد قولهم.

كما قال المغردون الذين تداولوا الهاشتاغ إن “حزب الجبهة الوطنية للتحرير يعتبر أن الجزائر مملكة، وأن عبد العزيز بوتفليقة ملكا لهذه المملكة”، مشددين على أن “ترشيح بوتفليقة للعهدة الخامسة غير قانوني وغير إنساني”.

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