العشابي تعود مجدداً للسجن من بوابة “عكاشة“

هبة بريس – الدار البيضاء

أفادت مصادر مطلعة لـجريدة هبة بريس الإلكترونية على أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء نقلت سيدة الأعمال المثيرة للجدل، هند العشابي إلى سجن عكاشة اليوم الجمعة، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع، بعدما انتهت مدة الحراسة النظرية لدى المصالح الأمنية.

وأبرزت المصادر ذاتها أن العشابي مهددة بالسجن بسبب إصدارها لشيكات بدون رصيد، قدمتها إلى طليقها السابق بناني الذي قرر متابعتها قضائيا، بعد تماطلها في تسديد القروض التي أخدت والتي وصلت إلى إربعة ملايير ونصف .

وحسب ذات المصادر فإن هند العشابي قد دخلت خلال مدة وضعها تحت الحراسة النظرية، في مفاوضات مع طليقها من أجله تقديم التنازل عن الشكاية مقابل أمور أخرى، وهو الأمر الذي لم يفضي لأي نتيجة، حيث عجل الأمر بنقلها مجددا إلى سجن عكاشة بعد تمديد في الحراسة النظرية .

هذا وكانت ”هبة بريس“ قد كشفت في وقت سابق عن توقيف سيدة الأعمال المثيرة للجدل، هند العشابي بمدينة الدار البيضاء، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد، قارب مجموع مبلغها أربعة ملايير و200 مليون سنتيم. يشار إلى أن هند العشابي سبق لها وأن قضت سنتين من العقوبة السجنية بسجن العرجات بمدينة سلا، بعدما صدر في حقها حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تم تخفيضه لعامين بعد استئناف الحكم، وذلك بعد أن اتهمها زوجها السابق سفير الكويت في فيينا بالخيانة الزوجية والفساد. وغادرت هند العشابي السجن، بداية شهر غشت من سنة 2018، حيث قامت بعدها باكتراء مجموعة من السيارات وتقديم شيكات ضمانة لذلك، غير أن المشاكل انهالت عليها قبل أيام بعد توقيف والدها بمدينة المحمدية في قضية شيكات بدون رصيد هو الآخر، إضافة إلى قيامها بتوريط محامية في تقديم شيك بدون رصيد مؤخرا، حسب ما أفادته به تقارير إعلامية.

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