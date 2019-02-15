أب أطعم رضيعه صلصة حارة دون قصد .. شاهد ماذا حدث له !

هبة بريس - متابعة

تدخلت الشرطة في قضية أب اتُهم بإطعام صلصة حارة لطفله الذي لم يتجاوز عمره خمسة أيام. وتسبب منشور على “فيسبوك” حول هذه الحادثة في استدعاء الشرطة له لمعرفة ما الذي وقع بالضبط.

ونقلت صحيفة “دايلي مايل” عن بول داوسون (39 عاماً) من ستوكتون الأميركية قوله: “كانت لورنسيا (حبيبته) تُطعم بن (الطفل) وطلبت مني الاعتناء به، لتتناول طعامها”.

وتابع: “كان الطفل جائعاً لذا وضعت مفصل أصبعي في فمه لمحاولة تهدئته، ونسيت تماماً أنني كنت أتناول الدجاج الحار”.

وكتب الأب على “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “يبدو أن الأطفال في عمر خمسة أيام لا يحبون أن يضع آباؤهم أصابعهم في أفواههم بعد أن يأكلوا الأجنحة الحارة. عن غير قصد بالمناسبة”.

لكن هذا المنشور كلفه التعامل مع الشرطة بعد يومين فقط من نشره.

وأخبرت الشرطة الأب بأنها قد تلقت بلاغاً يقول إنه أطعم صغيره الصلصة الحارة، لكن حبيبته تدخلت لشرح الموقف، ثم اعتذرت الشرطة وغادرت.

وقال متحدث باسم شرطة كليفلاند: “تلقت الشرطة مكالمة من أحد الأفراد تتعلق بالاهتمام برعاية طفل يوم الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني. ونتيجة لذلك، تم إرسال ضابطين إلى عنوان والدي الطفل لفهم ظروف الحادثة. وتم التأكد أن الطفل في أمان ووضعه جيد”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2