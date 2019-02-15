الوطنية الصادقة تدفع مسؤولة ديبلوماسية إلى إلتحاف العلم الوطني أثناء سهرة فنية

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

في سابقة من نوعها على مستوى القناصلة بإسبانيا وخلال حفل فني إحيته مجموعة “لمشاهب” بمدينة ” تاراغونا “الإسبانية إلتحفت السيدة ” سلوى بيشري” قنصل المملكة ب” تاراغونا_ ليريدا _ أراغون” العلم الوطني بطريقة عفوية ومؤثرة خاصة عند أداء المجموعة للأغنية الشهيرة “العيون عينيا” وسط حشود الجالية المغربية التي حجت بكثافة لحضور الأمسية الفنية.

السيدة ” سلوى بيشري” التي حاولت إخفاء دموعها والسيطرة على العبرات أمام الحاضرين لم تتمكن من ذلك لتجد نفسها محاطة بين أبناء الجالية الذين تفاعلوا بشكل هيستيري مع سلوك لم يشاهدوه من قبل خاصة عندما يصدر عن شخصية لها وزنها الديبلوماسي داخل المغرب وخارجه وهو ما دفع بالعديد منهم إلى الإقتراب من القنصلة العامة ومشاركتها هذا الحس الوطني الرهيف الذي لا يمكننا إلا أن ننوه به بحرارة ونبعث عبره برسائل إلى أولائك المتربصين بالوحدة الترابية لخدمة أجندات معينة ونقول لهم من جديد “حب الأوطان من الإيمان”.

وخلف هذا المشهد الذي حرك مشاعر المغاربة قاطبة تفاعلا إيجابيا كبيرا داخل أبناء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا الذين نشروا صورة القنصلة العامة ملتحفة العلم الوطني على نطاق واسع في الفضاء الأزرق مشددين في الوقت ذاته أنه موقف عفوي بامتياز ويعبر عن وطنية صادقة لا مجال فيها للبروتوكولات ولا الرسميات.

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